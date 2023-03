Les Namuroises ont accompli un pas sans doute décisif dans leur quête des lauriers, en allant s’imposer chez leurs concurrentes limaloises ce dimanche, dans une "grosse" ambiance. "L’idéal serait d’aller gagner à Chaumont dans deux semaines, afin de pouvoir conclure chez nous contre Tchalou", calcule Dominique Colin, qui craignait ce déplacement, après avoir vu la prestation des Brabançonnes, le week-end précédent. "Je suis très content du match de toute l’équipe. Louise Staquet a signé un gros match, notamment au service, tout comme Noélie Denis. Valérie El Houssine et Louise ont aussi mis quelques prunes. Morgane a fait 2,5 sets, avant de demander elle-même pour sortir. Léa Hubeaux est entrée et a fait une belle prestation. Les deux liberos, Pauline Rondiat et Zoé Lo Guasto, se sont aussi croisées. Lucie Rousselin a été mise à rude épreuve, mais a fait le taf", énumère le coach namurois. Le tournant s’est sans doute produit lors du quatrième set. "On avait beaucoup d’avance, avant de caler un peu. Cela s’est finalement joué à rien. Mais comme c’était à notre avantage, le coup de boost était pour nous. Nos adversaires ont d’ailleurs eu plus de déchets et commis de grosses fautes lors du tie-break, qu’on a dominé."

Waremme 3 – Gembloux 1

(25-23, 21-25, 25-18, 25-16)

Gembloux, qui était privé de Mélanie Van Schoor, est allé donner du fil à retordre aux Liégeoises pendant deux sets. "On avait le premier acte en mains, en menant 12-16. Il y avait moyen de conclure, mais on a alors commis quelques erreurs individuelles et plus trop respecté les consignes, dans le chef de quelques filles, signale Audry Frankart. On s’est bien repris dans le deuxième, en jouant à un bon niveau et en étant efficaces au centre. Tout le monde était bien dedans, que ce soit en défense, en attaque ou au service. Dans les deux autres, par contre, il n’y a plus eu photo."