14-17, 12-33, 17-28, 16-14.

NAMUR: Matthys, Dossou 14 (1x3), Saucin, Rupnik 9 (2x3), Zelnyte 10 (2x3), Whitted 18 (1x3), Carpreaux 8.

La rencontre démarre sous les meilleurs auspices pour les Namuroises, à sept ce samedi, puisque Dossou ouvre le score sur un shoot extérieur, avant que Whitted n’enchaine dans la peinture (7-4 après 3 minutes). Avec Nauwelaers au contre et Résimont à l’interception, Malines reprend la tête par Bertsch, mais Zelnyte et Rupnik réagissent au-delà de la ligne des 6,75m (13-10, 5e). Les cinq minutes qui suivent sont bien plus brouillonnes, et les Flamandes profitent de leurs rotations pour repasser devant. Au deuxième quart, Namur bute encore sur le solide rideau défensif malinois et Kibedi, après une fixation de l’inévitable Morrison, donne onze points d’avance à son équipe, forçant José Araujo à prendre un temps mort (15-26, 13e). Cela ne suffit malheureusement pas pour stopper l’hémorragie, et c’est seulement deux minutes plus tard, après un bon mouvement de ballon, que Rupnik mettra fin à dix minutes sans panier de plein jeu pour Namur, résultant en un 20-2 pour Malines. Si les Mosanes retrouvent des couleurs toutes relatives devant, Berkani prend le jeu à son compte et arrose en face. À la faveur des largesses défensives et des pertes de balle namuroises, Malines s’envole dans une fin de première mi-temps hachée par les coups de sifflet (26-50), le match semble déjà plié. Dans un troisième quart-temps à couteaux tirés et, il faut le dire, peu agréable à suivre, l’écart se stabilise (43-73 après 27 minutes). Le corps arbitral ne laisse rien passer et, depuis la ligne des lancers francs, Malines lance un 10-0 à cheval sur les deux périodes qui offrira le plus grand écart du match (40 points). Les dernières minutes de la rencontre n’offriront rien de plus et les Malinoises, portées par l’impressionnant duo Berkani-Morrison, restent invaincues en championnat !

"Nous avons montré de quoi nous étions capables en début de match, en les gênant bien défensivement et en créant devant, puis est venu le moment de faire des rotations. La différence de fraîcheur s’est de suite fait sentir", explique le coach José Araujo. Avec Camille Boosten, Wivine Defosset et Aalyiah Wilson sur la touche, sans compter Émilie Saucin qui n’était pas à 100%, "On a fait le boulot en effectif réduit ces dernières semaines, non sans rencontrer quelques difficultés, mais c’était compliqué de jouer contre une aussi grosse équipe aujourd’hui. J’espère que je pourrai compter sur tout le monde en play-offs."