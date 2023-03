Cartes jaunes : Kabeya, Vancoppenolle, Van Hyfte, Boreux, Palate.

Carte rouge : Ndeon (67e).

Buts : Kabeya (1-0, 20e), Marion (1-1, 63e).

SOLIÈRES : Crahay, Bartholome, Baumans, Espeel, Bacanamwo, Kabeya, Vancoppenolle, Peisson, Mashaka (71e Bouarfa), Hanrez, Ndeon.

MEUX : Paulus, Boreux, Van Hyfte, Sleeuwaert, Palate, Paquet (79e Mazy), Smal, Baudoin (58e Marion), Rosy (87e Coquelle), Kinif, Rouffignon.

À la lecture du classement, la confrontation entre Solières, antépénultième (22 points) et Meux, deuxième (47 points), se voulait jouée d’avance. Mais la vérité du terrain avec tous ses paramètres positifs ou négatifs, restait la seule juge. Ce qui évidemment n’enterrait pas d’office les Rouges. Mais il leur fallait assurément une mentalité décuplée pour effacer leurs trois revers d’affilée et parvenir à faire douter des Verts en pleine euphorie.

Dès l’entame, les visités semblaient déterminés et bien en jambes. Bacanamwo, Kabeya et Bartholomé obligeaient la vigilance de Paulus. En face, les Meutis se montraient assez lymphatiques et imprécis dans leurs amorces offensives. Sur un long ballon en profondeur de Espeel, Kabeya négociait le cuir de la tête pour le placer hors de portée de Paulus (1-0). Un centre de la gauche de Smal amenait une tête au poteau de Kinif. Crahay repoussait dans les pieds de l’attaquant qui se heurtait à nouveau au portier. Chaud avant la pause !

Avec des bretelles remontées après la mi-temps, les Meutois allaient mettre le siège dans le camp des Hutois. Les centres et les situations dangereuses, se multipliaient devant Crahay qui conservait une lucidité exemplaire afin d’écarter le danger. Toutefois, un missile de la gauche de Marion mettait le dernier rempart rouge hors course (1-1). Dans la foulée, un tacle très appuyé de Ndeon lui valait le bristol rouge. En infériorité numérique, les visités proposaient le gros dos face à des Verts qui voulaient la victoire. Mais c’était sans compter la présence d’un Crahay qui s’est sublimé dans le but pour conserver la parité.

"Une bonne leçon"

Le T1 meutois, Laurent Gomez, ne tournait pas autour du pot. "C’est une bonne leçon, assure-t-il. Il y avait un piège et nous sommes tombés dedans en première armure. Pas d’envie, pas d’impact, ni de cohésion, l’équipe était amorphe. À la reprise, nous avons montré un autre visage avec une autre détermination."