Les pistards ont pris les devants au jogging St-Jean-Baptiste

Très en forme ces dernières semaines, entre les cross, les compétitions indoor sur 1500 et 3000 mètres et les joggings, Sasha Bruyère s’est imposé sur la petite distance de 5 kilomètres. "J’ai fait une super course, malgré un lacet défait, s’amuse l’athlète du SMAC. Mon objectif était surtout de venir soutenir une amie qui est en rhéto à l’école, avec une belle bande de copains, principalement inscrits sur les 10 kilomètres." Geoffrey Vanderstraeten et Thomas Devos ont complété le podium. Chez les dames, cela ne s’est pas joué à grand-chose mais la victoire est revenue à Olivia Jassogne, devant Sophie Ninniri et Alison Di Bernardo.

+ Les résultats des 5km

Également pour soutenir une de ses coéquipières de la Team Fernand Brasseur, en rhéto au sein de l’établissement, Romain Dumoulin a survolé la course de 10 kilomètres et s’est imposé en solo. "Je cherchais des repères sur 10 kilomètres à l’approche de Valenciennes, dans 15 jours, où j’espère passer sous les 31 minutes. Je me suis retrouvé seul dès le début, et j’ai fait la course contre moi-même sur une distance mentalement difficile pour moi, plutôt habitué aux 800 et 1500 mètres sur piste", raconte Romain. Adrien Jacquerie s’est emparé de la deuxième place, devant Luca Mommart, qui fait ses premiers pas sur les plus longues distances. À noter la 4e place de Bastien Marinx, qui souffre du dos depuis plusieurs semaines, alors qu’il prépare le semi-marathon de Namur, qui a lieu le 2 avril. Chez les dames, la traileuse Maëlle Lambert s’est montrée impériale et a devancé Françoise Debaty de plus de quatre minutes. Alicia Bergnach a complété le podium pour quelques secondes à peine.

+ Les résultats des 10km