Arbitre: Nzegue.

Cartes jaunes: Delporte, Boudin, Sanchez, Rigo, Beaujean, Henry, Zdenko.

Buts: Boudin (1-0, 23e), Sanchez (2-0 et 3-0, 70e et 84e).

NISMES: Rousseau, Minet, Broutin, Nava Fernandes (81e Henry), Libert, Delporte (81e Caliskan), Dubuc, Boudin (75e Hernandez), Fraiture, Sanchez, Ghazi.

ANDENNE: Luyten, Dujardin, Rigo, Vanhorick, Muhcu (72e Selahi), Benothman, Bongiovanni, Beaujean, Stavaux (81e Capitao), Zdenko, Copette.

Les Nismois prennent directement le jeu à leur compte: en mettant la pression sur la défense des "Oursons". Sur une belle combinaison entre Sanchez et Broutin, la première belle opportunité de la rencontre est à l’actif des "Bleus". Les hommes de Bareck Bendaha poussent de plus en plus et finalement, c’est Boudin qui ponctue une belle action entreprise par Broutin (photo). Les Andennais n’y arrivent pas et peuvent compter sur le manque de réalisme de leur adversaire pour ne rentrer qu’avec un goal de retard à la pause. La deuxième période est marquée par une grosse averse de pluie, qui rend le terrain fort glissant. Les "Crayats" ne manquent pas l’occasion de doubler leur avantage, Boudin rendant la pareille à Sanchez. À 0-2, Andenne ne semble pas en mesure de revenir et Sanchez, encore lui, fixe le score à 3-0. "C'est difficile, avec un noyau très restreint, raconte le capitaine andennais, Kevin Vanhorick. Même les joueurs alignés ce soir ne sont pas tous à 100%. Notre gardien a deux phalanges cassées, moi j’ai un orteil cassé." Du côté nismois, le job a été fait, après deux partages frustrants. "Nous avons montré de l’envie et il le fallait, face à Andenne, juge le back gauche Théo Libert. L’objectif est de terminer la saison avec le plus de victoires possible."

Arbitre: Lemaire

Cartes jaunes: Morue, Laloux, Loriers, Benassy, Collart, Hendrick, Pétrisot, Leemans, Nazé, Capouet.

Buts: Herman (0-1, 56e), Hendrick (1-1, 68e).

FLAVION: Unver, Fauchet, Lamock, Dethise, Hendrick, Zingle, Vanmackelbergh, Collart, Cheront, Pétrisot, Pessleux (64e Leroy).

DINANT: Delaite, Capouet, Loriers, Taminiaux, Benassy (56e Lucca), Herman (84e Genette), Leyssens (66e Colot), Fontaine, Nazé, Akandja, Colin (89e Leemans).

Les équipes du ventre mou du classement doivent, cette fois, mettre toute la gomme. Les Copères, eux, faire les yeux doux au tour final. Le terrain est franchement bien imbibé. D’office, Dinant montre de quel bois il va vouloir se chauffer. Un premier goal lui est refusé, pour hors-jeu. Dans l’autre camp, les "Rouches" sont bien décidés à mettre toute la gomme, eux aussi. Lors des trente premières minutes, les défenses prennent le dessus. Si Cheront loupe la cible, Capouet en fait tout autant. Dès la reprise, sur un centre d’Akandja, Benassy loupe l’occasion en or. Quant à Herman, il profite d’un ballon repris dans le paquet, pour faire mouche (0-1). On croit les Mosans libérés ! Mais c’est mal connaître les p’tits gars de Morue. Et les "Noirs" voient bientôt leur maigre avantage se rétrécir comme peau de chagrin. Hendrick se charge de ramener les siens au marquoir. Dinant voit ensuite l’un de ses envois prendre le piquet. De l’autre côté, Leroy, seul devant Delaite, gaspille. "On accumule les matchs sans défaite, tout en confondant beaucoup trop souvent vitesse et précipitation, soulignait le coach Maxime Laloux. On mène, les directives sont bien appliquées pendant tout un moment, avant de perdre quelque peu le fil du match et de permettre à l’autre de profiter de ces manques."M. M.

Les Condrusiens l’emportent largement

Evelette 0 – Condrusien 6

Arbitre: Guillaume.

Cartes jaunes: Legros, Nijskens.

Carte rouge: Dethinne (54e).

Buts: Legros (1-0, 20e), Godfroid (2-0, 30e), Kleinkenberg (3-0, 45e), Warzee (4-0, 61e), Gillet (5-0, 83e), Defays (6-0, 86e).

EVELETTE: Lenoir, Hadim, Baudoin, Williquet, Dethinne, Aarab, Monteleone, Delens, Vanderveeren, Sprimont, Périlleux.

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Nijskens, Hébette, Warzee, Kouadio (62e Gillet), Kleinkenberg, Bukran, Maillard, Godfroid (46e Defays), Chenon (46e Lecomte).

Le Condrusien prend le début de rencontre à son compte et Bukran voit sa frappe finir juste au-dessus du but de Lenoir. À la 18e, Godfroid pense donner l’avance aux visiteurs, mais son tir termine dans le petit filet extérieur. Le jeu s’équilibre et il faut finalement trois erreurs individuelles visitées pour voir les hommes de Damien Trimboli mener 0-3 à la pause, via des réalisations de Legros, bien servi par Hébette, de Godfroid, sur un assist de Bukran, et de kleinkenberg, alerté par l’omniprésent Bukran. En seconde période, Evelette se retrouve à dix, suite à l’exclusion de Dethinne pour injure envers l’arbitre. À la 61e, Defays voit sa frappe finir sur la latte de Lenoir, mais Warzee a bien suivi. Sprimont pense sauver l’honneur des siens, mais Minet s’interpose brillamment. Gillet et Defays donnent au score son allure définitive. Le coach visité, Olivier Cauz, se montrait réaliste. "Nous donnons les trois premiers goals. Dans ce contexte, nous ne pouvions rien revendiquer." Dans l’autre camp, Arnaud Hébette se montrait très satisfait. "On marque vite, cela nous a facilité la tâche. Nous sommes dans une bonne spirale actuellement." D.A.