Le duel entre Arquet et Loyers se poursuit jusque dans le classement des meilleurs buteurs de P1

Le choc au sommet entre Arquet et Loyers étant tombé dans l’escarcelle des Vedrinois grâce à un doublé de Tanguy Jonckers, le podium du classement des meilleurs buteurs de P1 accueille un nouvel attaquant ce lundi. Le goléador du RAFC revient en effet à hauteur d’ Aissam Boutgmi à la troisième place. Les deux hommes en sont chacun à 18 réalisations personnelles cette saison. Le Loyersois n’a pas été loin de rejoindre Malcome Francotte (Grand-Leez, 19 buts), un échelon plus haut sur le podium, mais son but dans le derby namurois a été annulé par l’arbitre pour hors-jeu…