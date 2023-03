Jambes a perdu le titre ce dimanche

Le duel entre Jambois et Gozettis aura été caliente, comme à l’aller. L’arbitrage, réglementairement concédé aux visiteurs, a déstabilisé des Jambois pourtant expérimentés. "L’arbitrage à sens unique a tué le match dès la première période", entame Michaël De Troyer, le coach jambois. L’exclusion de Thomas Guillaume a achevé les espoirs visités. Même si certaines décisions pouvaient, à juste titre, les énerver, les Jambois auraient pu (dû) écouter leur coach et délégué, appelant au calme. "À 10 en 2e période, nous avons dominé, mais loupé nos occasions, regrettait le T.1 jambois. Nous devons désormais conforter notre 2e place." Jérémy Jacques, le T.1 flawinnois au sifflet, réfutait tout parti pris. "Nous avons été très solides en défense et nos buts ne doivent rien à personne. Nous avons été plus réalistes."