Cartes jaunes: Lo Monte, Amhauch, Henrotaux.

Carte rouge: Lecerf (73e, 2 c.j.).

Buts: Amrous (1-0 pen., 34e), Claude (1-1, 55e), Jadot (1-2, 87e).

MORMONT: Marthoz, Crèvecœur, Lo Monte, A. Keysers, Lambert (46e Amhauch), Godelaine (70e Marchal), Lecerf, Lomma, Boumediene (46e Renard), Michel, Amrous.

CINEY: Monteleone, Despas, Hanneuse, Boudjemaa, Antoine (90e + 2, Herbiet), Boujabout, Henrotaux, Bwangombo (86e Jadot), Otte, Claude, Pajaziti (62e Lambrechts).

Il n’a pas fallu longtemps pour se rendre compte que les Orangés de Mormont, dans leur grande majorité, passaient totalement à côté de leur sujet. "On ne court pas, on ne travaille pas, tout le monde dort", fulminait Philippe Médéry après moins d’un quart d’heure de jeu. À ce moment, Ciney aurait déjà pu se porter aux commandes si Jérôme Claude s’était montré un peu plus adroit. Il faut attendre le milieu du premier acte pour trouver une action locale plus ou moins construite ponctuée d’un timide essai de Mehdi Lomma. Par la suite et en l’espace de deux minutes, Jean-Philippe Marthoz sauve les siens face à Claude et Pajaziti. Contre le cours du jeu et à la faveur d’un penalty suite à une faute de main de Despas dans la surface, Amrous met les siens aux commandes (1-0). Bien injuste pour les Cinaciens qui recollent méritoirement au score quand Claude, isolé par Boujabout, parvient à ajuster (1-1). Mormont se trouve ensuit réduit à dix après le renvoi quelque peu sévère de Lecerf. Compromise, la situation des Orangés se complique encore un peu plus d’autant que leur jeu reste toujours aussi brouillon et improductif. Malgré cela, Amrous manque de réaliser le hold-up parfait à dix minutes du terme, son ballon frappant l’équerre. Il reste trois minutes quand Jadot transforme son premier ballon, s’offrant un beau cadeau d’anniversaire (1-2).