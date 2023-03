Cartes jaunes: J. Dhyne, Robert, Ronsijn

Buts: Van Vyve (1-0, 30e), N. Dasty (1-1, 69e), Moors (2-1, 89e), Ansiaux (2-2, pen., 90e+5).

MEUX B: Pignolet, Van Vyve, Delvaux, Moors, Jaspard (70e Remy), Gaux, J. Dhyne (50e Cinier), Soleil (46e Rossignol), Roldan-Simon, Toussaint, B. Dhyne (83e Soffie).

BEAURAING: Delobbe, Robert (76e Minet), Bachelard, Cordioli (58e Colaux), Ansiaux, Suray, Mont, Fallon (71e Auspert), N.Dasty (82e Ronsijn), Dardenne, Broyer.

La première demi-heure est fort insipide et il faut attendre la 30e pour voir Van Vyve profiter d’un corner de Gaux pour ouvrir les hostilités. Peu avant le repos, la volée de Soleil est bien captée en deux temps par Delobbe (1-0 à la pause). "Pendant le repos, j’ai dû recadrer mes jeunes joueurs, admettait Claude Léonard, le mentor famennois. Nous avons été bien trop tendres. Et, comme nous y avons cru jusqu’au bout, cela a été payant dans les arrêts de jeu." À la reprise, le visage des Beaurinois est différent, mais ils doivent patienter jusqu’à la 69er pour que N. Dasty remettent les pendules à l’heure. La rencontre gagne en intensité et peut basculer d’un côté comme de l’autre. À une minute du terme, Moors se présente face à Delobbe, sorti bien trop loin de son but. Il le crochète et place le cuir dans le but vide (2-1). Les Meutis semblent tenir le bon bout mais, dans les arrêts de jeu, Delvaux commet la faute sur Bachelard et Ansiaux convertit le penalty pour donner une unité méritée à ses couleurs.

"Certes, le point est mérité pour Beauraing, reconnaissait Claudio Batatinha, le T1 des"Verts". Nous savions qu’ils n’allaient rien lâcher. Nous n’avons pas su accélérer et faire le break. Quant au penalty qui amène l’égalisation, il est léger…"