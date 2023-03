Eghezée vise 43 points, Wépion, le tour final

"Nous voulions vivre une saison tranquille et nous y sommes parvenus, peut-être un peu trop, précise le mentor éghezéen, Guillaume Gautier. Le groupe est encore jeune. La reconstruction d’Eghezée est un projet qui prend du temps. Passer une saison bien plus éloignée de la zone rouge que l’an dernier est une belle satisfaction, avec déjà autant de points que l’année passée et le plaisir d’avoir tenu la dragée haute à tous les ténors du championnat.