D3A ACFF: Couvin partage face au leader, Tamines fait tomber le 3e et Onhaye redevient 2e

Samedi soir parfait pour les clubs namurois de D3A ACFF, avec le déplacement victorieux de Tamines sur la pelouse de Saint-Symphorien et les succès à domicile d’Aische et Onhaye. Vainqueur à la maison contre Tertre, Onhaye profite de la défaite infligée par les Alloux à St-Symphorien pour grimper au deuxième rang avec 47 points au compteur. Aische, lui, a renoué avec la victoire (la dernière datait du 19 février) et remonte à la sixième place, à égalité avec Tournai. Face aux Symphorinois, Tamines est allé chercher 3 points de luxe, grâce à Corentin Vassart qui a forcé l'autogoal de Jonathan Citron. Trois points qui lui valent la 9e position au général.