Arbitre: Louai

Cartes jaunes: Vander Cammen.

Carte rouge: De Marree (60e).

Buts: Crame (0-2, 20e et 56e), Lwangi (0-3 pen., 62e).

JETTE: D’Alberto, Alves, Kaleba, De Marree, Camara, Cruz, Necipoglu, Nzayadiambu, Sylla (31e Virgone), Morais (49e Mungongo), Some (68e Belabed).

NAMUR: Tonnet, Baudot, Vander Cammen, Ghaddari (46e Valcke), Dheur, Eloy, Khaida (68e Largo), Bakija (68e Detienne), Rosmolen (63e Olojede), Lwangi, Crame.

Trois buts marqués et une clean sheet: mission accomplie pour les Merles chez les "Boule et Bill Boys" de Luc Libert, trop vite resignés pour pouvoir inquiéter une équipe namuroise plus solide dans tous les compartiments du jeu. Mais Cedric Faure, perfectionniste, insistait: "On a vécu un match un peu moins stressant, c’est vrai. Mais j’attends plus de mes joueurs. Je savais qu’on allait marquer. Par contre, à 0-1, je me méfiais qu’on les remette dedans à cause d’un mauvais contrôle ou d’une mauvaise relance. Je ne veux pas qu’on se relâche et par moments, je trouve qu’on a un peu manqué de détermination."

Dès l’entame de match, dans un dispositif fort offensif et une défense à trois dans laquelle s’installait Ghaddari pourtant malade, Namur imposait sa domination. Les occasions s’enchaînaient et après un sauvetage de De Marree qui empêchait l’envoi de Lwangi de franchir la ligne, le verrou sautait logiquement. Sur un nouvel effort côté droit, "Dieudo" offrait le premier but à Crame. L’ex-buteur de Saint-Symphorien passait ensuite tout près du doublé. Si Jette subissait et perdait en plus rapidement son flanc gauche Sylla sur blessure, le marquoir ne bougeait plus. Namur se contenait de contrôler, en donnant l’impression d’en garder un peu sous la pédale.

À la reprise, Jette perdait un deuxième joueur sur blessure. "La sortie de Morais a chamboulé les plans alors qu’on avait mis des choses en places au repos ", ajoutait le T1 bruxellois. Tyron Crame réalisait ensuite le break, bien servi par Rosmolen. L’exclusion du défenseur central De Marree pour une faute sur Lwangi et le penalty qui suivait ruinaient les derniers minces espoirs d’un retour bruxellois. Sur du velours, Namur multipliait les occasions, sans réussite, à l’image de ce second penalty, envoyé dans les nuages par Olojede, malchanceux sur un autre envoi repoussé par le poteau. À la 89e, Tonnet réalisait son premier arrêt de l’après-midi en captant facilement un coup franc de Virgone. Comme à l’aller (4-1), les Namurois n’ont vraiment pas tremblé. Ils reviennent à hauteur de Meux à la deuxième place, un point devant Verlaine. "Ce n’est pas le moment de se relâcher, concluait le coach français des Merles. Les grosses équipes arrivent. "