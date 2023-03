Arbitre: Bouillon.

Cartes jaunes: Mollet, Wauquaire.

Buts: Mollet (0-1, 35e), Piazzalunga (1-1, 43e), François (1-2 pen., 92e).

GRAND-LEEZ: Legrand, Grégoire (92e Quevrin), Barbarin (55e Van Bets), Kindermans, Wauquaire, Longin (66e Boreux), Ligot, Boigelot (73e Barry), Francotte, Piazzalunga, Devigne.

BIESME: Jacquet, Dubois, Mollet, Fabris, Servidio, Lambert (93e Verelst), Dechamps, Blanchard, Depaemelaere, François, Van Den Abeele (69e Lambot).

Privés d’Ayika, d’Evrard, de Gilissen et de Gilles, les Grand-Leeziens, qui saluaient le retour de suspension de Quevrin, ont été défaits par des Biesmois orphelins de Digiugno, L. Graulus et Lotte, blessés, et de Nitelet. Boigelot était le premier à s’illustrer. La frappe de Francotte était trop enlevée, tandis que celle de Kindermans léchait le cadre. Servidio n’était pas en reste, mais sa fusée filait à côté. "Plus dans les duels et le jeu", lançait le T1 visiteur, Olivier Defresne, flairant le danger. Ses ouailles se montraient alors plus entreprenantes. À l’image de François, dont la tête était repoussée par Legrand. D’une tête plongeante dans le petit rectangle, Mollet se montrait plus réaliste (0-1). "On en remet une couche, Grand-Leez", encourageait le médian Alexandre Wauquaire. Un message mis en pratique par Piazzalunga (1-1). Le début de la seconde période était marqué par la sortie, sur blessure, de Barbarin. Moins rythmé, le second acte était pauvre en occasions. En fin de match, Boreux butait sur Jacquet. Dans les arrêts de jeu, François convertissait un penalty consécutif à une faute de Kindermans sur Dechamps.