BELGRADE: Monin 3 (1x3), Chirishungu 30 (3x3), Duchene 1, Jaume, Ghys, Furnemont 17 (3x3), T. Jaume 9 (1x3), Baczai 2, Bodart, Allard 6, Nicolay 3 (1x3), Hennout 9 (1x3)

Sans doute impressionnés par l’ambiance inhabituelle de la Mons Arena et privés de Marmignon, blessé la veille, les jeunes Belgradois entament très mal leur finale pour se voir mener 2-10 après 3 minutes. Chirishungu relance son équipe et Belgrade revient dans le match au point de passer devant avant la fin du premier quart-temps: 21-19. "Le contexte particulier de cette finale a paralysé certains joueurs et pourtant nous avons su réagir pour revenir dans le match", constate le coach Selim Beca.

Une réaction qui n’empêche pas les Bruxellois de repasser devant pour mener 42-51 à la pause. Belgrade donne le change dans le troisième quart-temps mais Woluwe reste aux commandes: 65-76. Une avance suffisante que les Namurois ne peuvent combler: 82-97 score final.

"Je suis fier de mon équipe et mes joueurs doivent aussi être fiers d’eux, confie Selim Beca. C’est dommage que nous entamions mal cette partie car cela nous a obligés à courir derrière le score mais nous avons su réagir même si les émotions ont pris le dessus pour certains joueurs. C’est une très bonne expérience et nous devons en tirer les enseignements pour notre championnat. À quatre minutes de la fin nous revenons à quatre points mais de mauvais choix nous privent d’un retour qui aurait pu changer l’issue de cette finale. C’est aussi cela l’apprentissage."