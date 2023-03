La première période est équilibrée, avec des occasions des deux côtés. Le match s’emballe en début de seconde période et Gedinne prend l’avance par Mallien. Les visiteurs poussent, mas doivent attendre la 75e pour faire le break par l’entremise de Marchal. En toute fin de match, Maillien fixe les chiffres et offre une belle victoire à ses couleurs.

Dion1 - Anseremme9

Les visiteurs trouvent rapidement la faille, par Besohé. Anseremme va ensuite empiler les perles, allant jusqu’à mener 0-8, avant de voir Brecht sauver l’honneur visité. Les Anseremmois inscrivent un nouveau but dans la foulée, pour sceller le score. Les buteurs d’Anseremme ont été Besohé, Meyfroidt (4), Brosteaux (3) et Bah.

Ciergnon 3 – Pondrôme B 3

Collignon lance les visités. Dermien réplique dans la foulée. Au quart d’heure, Collignon plante déjà la seconde rose de son après-midi. Marlair relance Pondrôme juste avant la pause. En début de seconde période, Khanzafarov donne l’avance aux visiteurs. Ciergnon parvient à égaliser à vingt minutes du terme, sur un penalty converti par Gheys.

Entente Sommenoise 0 – Méan 5

Les visiteurs prennent l’ascendant, avec une rose de Toussaint. Dans la foulée, Bourtambourg fait le break. Avant le repos, Méan domine les débats et en profite pour accentuer son avance via Wautie et Collard. En seconde période, Méan gère son avance et Collard donne au score des allures de forfait.

Lustin B 11 – Pessoux 1

Les visités ont pris l’avance au quart d’heure, via Dulieu, sur penalty, puis ont empilé les buts. Au repos, le score était de 3-0. Alluin (2), Belot, Dulieu, Laranjeira (2), Cwiklinski (2) et Warnant (2) se sont partagés les buts côté visité. Pecheur a, quant à lui, sauvé l’honneur pour Pessoux.

Haversin B 1 – Han-sur-Lesse 2

Les visiteurs prennent le début de partie à leur compte et mènent rapidement 0-2 grâce à un doublé de Chollot. En seconde période, Haversin équilibre les échanges et réduit l’écart via Corhay. Les visités poussent, mais Han résiste.

Leignon 2 – Dinant B 3

Dinant prend l’avance d’entrée de jeu, par Drugmand. Leignon réagit par Magis. Les deux équipes se livrent à un duel acharné et Volckaerts rend l’avance aux siens sur penalty. Avant la pause, Magis égalise à nouveau. Dinant doit attendre la 80e pour arracher la victoire, par Marlier.

Mesnil 12 – Feschaux 1

Boukheras trouve rapidement la faille pour les visiteurs, mais Puche égalise à la demi-heure. Après l’égalisation, Feschaux s’endort et Mesnil empile les buts. Les buteurs ont été Boukheras (5), Martinot, Baude, Pochet, Remy (2) et Antoine.