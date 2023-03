P1: Une bagarre à distance pour le tour final et un nouveau Biesme – Grand-Leez au menu

Après deux partages plus que convaincants (à Flavion et à Dinant), les Nismois en veulent plus, à domicile face à Andenne. "Nous méritions mieux ces deux dernières semaines, déclare l’entraîneur nismois, Bareck Bendaha. À la maison, on veut les trois points et rien de moins !" Voilà les Oursons prévenus. Chez les Crayats, après les 13 reconductions et la venue d’Antoine Linares annoncées jeudi, c’est au tour de Théo Libert de resigner pour une saison.

Toujours en attente de savoir s’il va ou non récupérer les fameux trois points de Beauraing, Dominique Cuvelier, qui vient de récupérer son poste de coach, tente de ressouder un groupe chamboulé. "Cette année fait partie des séries noires que toutes les équipes connaissent un jour ou l’autre, avoue le T1 andennais. Notre calendrier ne sera pas des plus faciles mais nous ferons tout pour nous sauver."

Évelette – Condrusien (d. 5h): Évelette veut garder le zéro le plus longtemps possible

"Au match aller, nous n’avions pas eu voix au chapitre, nous avions été battus 5-1, se souvient le T1 Olivier Cauz. Il faudra essayer de tenir le zéro derrière le plus longtemps possible. Sur les 17 points que nous avons actuellement, 16 ont été pris à domicile. Nous savons que ce sera compliqué face à une très belle équipe du Condrusien mais, en foot, tout est possible…"

Duel peut-être disproportionné sur base du classement, le mentor des Verts sait justement que c’est ce qui peut mettre les siens en difficulté. "On vient de sortir deux gros matches contre Arquet et contre Grand-Leez pour réaliser un 4 sur 6, mais j’ai mis en garde mes joueurs avant ce déplacement à Évelette. Ce sera un match difficile face à une équipe qui joue le maintien et qui n’a rien à perdre, le tout sur un petit terrain, souligne Damien Trimboli. Je me méfie de ce déplacement, surtout qu’on se comporte mal contre les équipes de bas de classement."

Flavion – U. Dinantaise (d. 15h): Dinant veut faire la bonne opération

Face aux Dinantais, les Flavionnais évolueront sans pression. "Dans notre situation actuelle, si nous prenons les trois points contre Dinant, ce seraient trois de moins à prendre dans la lutte pour notre maintien, souffle le T1 Eddy Morue. Mais je pense cependant que ce sera un autre calibre que Haversin."

Où s’arrêtera la série en cours des Dinantais, qui n’ont plus connu de revers depuis 13 rencontres ? "Pas ce week-end, je l’espère, prévient Maxime Laloux. On devra être très prudent à Flavion, dans un déplacement toujours délicat. C’est une équipe assez jeune qui peut nous faire mal. Notre objectif reste le top 5, d’autant que nos concurrents se rencontrent ce week-end. À nous de faire le job pour réaliser une belle opération au classement."

Fernelmont – Spy (d. 15h): Une place à conforter

Après une belle victoire la semaine dernière contre Andenne, les Fernelmontois ont atteint le but fixé en début de championnat, à savoir la huitième place. Un succès ce week-end contre Spy permettrait de conforter cette position puisque, avec Nismes, les deux formations comptent le même nombre de points. "Je suis satisfait de mon équipe, qui sera renforcée par de bons transferts la saison prochaine", se réjouit Benjamin Joine.

Auteurs d’un succès dans les chiffres et dans la manière contre Évelette, les Écureuils vont vouloir confirmer, histoire de bien préparer leur demi-finale de coupe provinciale, mercredi à Flavion. "Actuellement, c’est le temps de la gestion, clame Eddy Broos, le T1 de Spy. Je vais donner du temps de jeu à certains pour en préserver d’autres. Il ne sert à rien de prendre des risques… La coupe est notre objectif."

Meux B – Beauraing (d. 15h): Les Famennois orphelins de Cyril Diskeuve

Face à des Famennois qui restent sur 3 succès de rang, Meux espère renouer avec la victoire, après 3 revers consécutifs. "Nous abordons une série de matches à notre portée, constate Claudio Batatinha. Nous avons donc notre sort entre les “godasses”. Face à Beauraing, avec la mentalité affichée face aux ténors et un peu de réussite, nous visons les 3 points pour vite nous rassurer. "

Christian Léonard est inquiet avant de se déplacer chez les Meutis. "Je dois dire que cette équipe a un style de jeu et un profil qui ne nous convient pas trop. C’est un style un peu similaire à celui du Condrusien. Outre cet aspect, on va devoir évoluer sans Cyril Diskeuve, qui a un rôle capital dans l’équipe. Il faudra aussi composer avec d’éventuels renforts de la D2 meutoise." En cas de victoire et selon le résultat d’Arquet-Loyers la veille, Beauraing pourrait être seul en tête de la troisième tranche.

Grand-Leez – Biesme (d. 15h): Ne plus commettre les mêmes erreurs

"Malgré notre revers au Condrusien, il ne faut pas tout remettre en question, dédramatise le mentor gembloutois Dany Verkamer. Face à Biesme, nous devrons éviter de commettre les mêmes approximations que samedi passé, à savoir un manque de clairvoyance, d’intelligence et de hargne. Dimanche, nous n’aurons pas le droit de laisser autant de failles dans notre jeu car les Biesmois ne manqueront pas de s’y engouffrer. "

"C’est un concurrent direct, qui cherche aussi à atteindre le tour final. Cette rencontre sera difficile, cela se jouera sur des détails. Il reste six matches pour accrocher le tour final. Un nul serait déjà un bon résultat, mais on va tout faire pour gagner", commente Olivier Defresne, coach de Biesme, à la veille du premier de ses trois derniers déplacements en phase régulière.