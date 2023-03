Live foot P1: Un derby pour le titre, un derby pour le maintien

Le lendemain, c’est une autre commune, celle de Ciney, qui sera concernée par le duel entre ses deux représentants en première provinciale. Les Coccinelles de Chevetogne accueillent les Loriots de Haversin. Et là, l’enjeu est tout autre, avec le maintien dans le viseur des deux voisins cinaciens. Les Jaune et Noir l’avaient emporté à l’aller, il y aura donc un petit parfum de revanche entre joueurs qui se connaissent plutôt bien. En cas de succès, Chevetogne ferait un pas important vers son sauvetage en créant un écart de 7 unités sur son adversaire, tandis qu’une victoire haversinoise relancerait encore un peu plus la course au maintien avec les Rouges, mais aussi avec Évelette-Jallet (qui accueille le Condrusien) et Andenne (qui se rend à Nismes la veille).

Suivez ci-dessous l’évolution des scores des matches du week-end: