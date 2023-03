Se rapprocher des 50 points

Il reste six matchs, dont quatre à la maison, aux Walhérois pour conforter leur bonne situation. "Mon but est toujours d’atteindre les 50 points le plus vite possible", insiste Lionel Brouwaeys, qui ne veut plus revivre la mésaventure de la fin de saison passée. Deux victoires, lors des visites successives de Tertre-Hautrage et de Tournai (samedi prochain), pourraient donc suffire. Mais ces adversaires n’ont rien d’oiseaux pour le chat et les Onhaytois n’auront pas oublié qu’à St-Ghislain, ils n’avaient émergé que sur un penalty, après avoir déjà pris l’avance à deux reprises (2-3). "C’est une équipe qui sait poser problème aux grosses cylindrées, comme le prouvent ses récents partages contre Mons et à Manage. Et qui reste d’ailleurs sur un bilan de trois succès et autant de nuls en huit sorties, Depuis ce match aller, ils ont aussi changé de coach (Laurent Demol a succédé à Jean-Christophe Dessilly) et transféré deux joueurs, Gianluca Falzone et Antonio Debole, qui ne sera pas là puisqu’il a pris deux jaunes le week-end dernier. C’est un groupe qui a l’ambition de se sauver", prévient le T1 de l’Agauche, satisfait de la production des siens au Tondreau. "Au niveau des statistiques, on était meilleurs en termes de possession, du nombre de tirs au but et de passes. Avec un bon pressing et un total de 120 km parcourus, pour toute l’équipe. Mais la réussite était de leur côté et c’est dû aussi à leurs qualités", conclut "Lio", dont l’équipe disputera son premier match sous un tout nouvel éclairage LED, ce soir.