Roldan-Simon reste aussi chez les Meutois

L’adversaire des Verts jouera aussi en grande partie pour Christopher Verbist, toujours hospitalisé après son choc à la tête. "On a tous été choqué de vivre ça en direct à l’entraînement, d’autant que Christopher est l’un des joueurs les plus importants du noyau, souligne le Soliérois Adam Bouarfa. Cet accident a ressoudé l’équipe".

Côté meutois, le noyau ne connaît aucun souci majeur et la saison prochaine se prépare sereinement. Antoine Roldan-Simon vient à son tour de s’engager pour le projet P1. "Avec les deux Martin (Delcorps et Van Vyve), on construit un noyau dur, se réjouit Laurent. La porte sera toujours ouverte en D2 où la concurrence jouera encore. Il y a de la place pour tout le monde." Et peut-être pour Becquevort (Tamines) et Gauchet (Aische). Le premier doit donner sa réponse pour la fin du week-end tandis que le second rencontre le comité la semaine prochaine. "Si ces deux transferts se concrétisent, ce sera tout", conclut Laurent.