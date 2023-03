P4D: Un derby à Mesnil, qui retrouve Feschaux et Deldebes

"C’est un derby, donc un match particulier, rapelle Corentin Pousseur, l’entraîneur de Mesnil qui s’attend à un match assez compliqué. Surtout que Feschaux sort de son premier succès, une victoire inattendue face à Haversin. Il aura à cœur de confirmer sa bonne performance et sera en confiance." Ce qui est aussi le cas des Mesnilois. "Nous sortons d’une bonne série, même si nous avons perdu la semaine passée à Anseremme, où tout n’était pas à jeter. J’espère que nous pourrons reprendre notre marche en avant avec un nouveau succès ce dimanche", indique encore celui qui est un peu déçu de la tournure de la saison. "Je ne suis pas entièrement satisfait. Nous descendons de P3 et je pense qu’il y avait mieux à faire que cela. Nous avons mis un peu de temps à nous adapter, à intégrer nos jeunes U19 et à trouver la bonne carburation. En tout cas, la quasi totalité de mon noyau a resigné et nous allons faire quelques transferts dans les prochaines semaines. Nous aborderons donc la prochaine campagne avec une certaine ambition."