P4C: Tarcienne désarmé pour défier l’Étoile

D’autant plus qu’en face, les Étoilés de Maurizio Lo Manto ont grillé un joker face à Fraire dimanche dernier. Une semaine après le partage concédé à domicile, l’entraîneur taminois n’avait toujours pas avalé la contre-performance. "Je suis dégoûté quand je vois que c’est un arbitre adverse, non officiel, arrivé à dix minutes du coup d’envoi, qui a fait rhabiller le referee qui était présent. Nous avons encaissé dans de très longs arrêts de jeu", fulmine-t-il. D’autres conséquences néfastes se sont profilées avec deux blessés et un suspendu. "Quoi qu’il en soit, nous devons remporter ce match pour conserver notre petit point d’avance et rester dans la course au titre. Histoire de nous rendre à Florennes en position de force."