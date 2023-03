P4B: Les Jambois se méfient des Gozettis

Michaël De Troyer a été prévenu par ses joueurs cette semaine… Cela sent un peu le match-piège. "Je n’étais pas aux commandes à l’époque mais j’ai déjà reçu des renseignements sur la qualité de l’adversaire", confirme le T1 jambois. Je sais qu’il y aura un goût de revanche chez les Flawinnois."S’il reste une chance infime de rejoindre Temploux à la première place, le coach des pensionnaires de Mascaux ne veut pas la laisser s’échapper." Nous ne devons plus faire de faux pas d’ici la fin du championnat. Un 6 sur 6 contre Flawinne et Wartet nous laisserait encore de l’espoir. Nous devons rester sérieux et concentrés jusqu’à la fin." Le jeune Spitsaert blessé, c’est Ethan Bille qui défendra les filets jambois.