P4A: Gesves B espère toujours le top 5, Fernelmont B veut y rester

"Nous restons sur un 6/6 qui fait du bien", constate le T1 qui considère que figurer dans le top 5 demeure un des objectifs de fin de saison. "La visite de Fernelmont B est un peu un tournant, enchaîne le coach des Sang et Marine. Cela se passe bien au niveau des résultats et, si nous mettons la même intensité en match que lors de nos entraînements, un bon résultat contre les Hesbignons est possible. " Une tâche qui ne sera pas aisée cependant. "Les Rouges ont une belle équipe qui sait jouer au foot", prévient Laurent Houllez.