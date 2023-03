Après son importante victoire à l’extérieur à Manage la semaine dernière (0-2), les Mariembourgeois retournent à la maison, au Roi Soleil, le temps d’un dimanche, pour accueillir le leader montois, grand candidat au titre.

"C’est très costaud et pour moi, ils (NDLR: les Montois) iront jusqu’au bout et seront champions, souligne le médian fagnard, Nicolas Deppe. Pour nous, c’est un match sans pression. Si on prend déjà un point, ça serait magnifique."

Le souvenir de l’aller

D’autant qu’au match aller, à l’Albert, les Couvinois avaient tenu la dragée haute aux Dragons en les contraignant au partage (1-1) jusqu’à la 96e. "Comme nous l’a dit le coach à l’entraînement, nous sommes les deux meilleures équipes de 2023 si l’on regarde les résultats depuis le 1er janvier. Et pourquoi pas inscrire les buts que l’on n’a pas mis à Manage la semaine dernière où à la place de 0-2, ça aurait pu être 0-6, continue le joueur de 26 ans qui pense être à la fin d’un cycle ici à Couvin. Je suis encore en réflexion mais une chose est sûre, je continuerai à me battre jusqu’au bout pour sauver le club en D3."

Pour Fabrice Lebrun, le fait de jouer à Mariembourg, sur le terrain en herbe, est peut-être une bonne chose. "On devra peut-être plus s’appliquer que sur notre synthétique, analyse-t-il. Puis Mons jouera également à 200%, les joueurs de Dante Brogno ne peuvent pas lâcher de point. C’est une bonne chose pour nous."