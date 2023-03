Pas encore totalement rassuré sur son sort, Ciney se rend à Mormont ce dimanche. Un déplacement en terres luxembourgeoises que craint Manu Rousselle, le mentor des Cinaciens. "On sait que ce genre de rencontre est souvent compliqué. Mormont est un adversaire réputé pour être athlétique et physique. De plus, le terrain risque d’être lourd et gras, ce qui risque de nous ennuyer alors que nous sommes habitués à évoluer sur notre synthétique. Il va falloir se montrer solide et organisé face à cette bonne équipe qui est une valeur sûre de la série", indique l’entraîneur qui espère que ses joueurs continueront sur la lancée de leurs dernières sorties.

"Malheureusement, nous avons perdu deux points la semaine passée face à Sprimont et, on peut s’en mordre les doigts. Néanmoins, c’est le foot et le mieux est évidemment de réagir au plus vite. Nous ne sommes pas encore sauvés, il faut continuer à aller chercher des points pour être plus tranquilles en vue de la fin de la saison. Dans cette optique, nous allons tenter d’aller chercher des points sur le terrain de Mormont", termine l’entraîneur qui cette semaine s’est encore assuré la présence de deux autres joueurs pour l’an prochain: "Arthur Bruckner et Jérôme Claude ont donné leur réponse ce jeudi soir. Nous devons encore discuter avec certains joueurs la semaine prochaine et des arrivées devraient être annoncées également."