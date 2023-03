ARQUET: suspendus: Fischer, Pairon ; retours: Jonckers, Labeau ; blessé: Pierrard.

LOYERS : absents: Rushidi, Mandil ; incertains: De Geest, Tadjenant ; blessés: Lamour, De Fraipont.

L’affrontement entre Arquet et Loyers reste un rendez-vous particulier mais quand les deux formations en présence sont au coude à coude pour décrocher le titre, cela donne une saveur encore plus particulière au derby. De plus, à six journées de la fin du championnat, gare au vaincu, pourrait-on dire…

Pour rappel, devant la grande foule, le match aller fut très disputé mais finalement remporté sur un score arsenal en faveur des Loyersois. L’unique but fut inscrit à la 73e par Aissam Boutgmi, par ailleurs meilleur buteur de Loyers et troisième meilleur buteur de la série. Ce dernier va-t-il à nouveau faire parler la poudre ? À moins que ce ne soit le buteur de service vedrinois, Tanguy Jonckers ?

"On devrait assister à un beau match et ouvert entre deux des plus belles équipes, explique le mentor vedrinois, Denis Sulejman. Loyers, c’est du collectif, une équipe qui se bat jusqu’au bout et qui possède de belles individualités que sont Richir, Tadjenant et Boutgmi. J’espère que les nombreux spectateurs ne vont pas bloquer les joueurs".

"Quel que soit le résultat du match de ce samedi soir, les positions ne seront pas définitives, enchaîne le coach loyersois Jean-François Beguin. Si, à la limite, on peut se contenter d’un point, il est certain que les deux équipes vont jouer pour les trois. Ceci dit, un succès serait l’idéal car la semaine suivante, on reçoit Grand-Leez. Je m’attends à un match serré qui pourrait se jouer sur des détails. Nous devrons profiter des moindres erreurs d’Arquet pour espérer l’emporter".