Bossière-Gembloux B en voyage chez de redoutables Vedrinois (P3A)

Du côté gembloutois, on s’attend à un déplacement difficile à négocier. "Chez eux, les Vedrinois sont redoutables et très performants, avertit d’emblée le coach Pierre Gilson . De plus, ils voudront effacer l’échec subi la semaine dernière. Si on est bien parti pour le titre, les semaines qui vont suivre seront très importantes et synonymes de moments charnières avec, comme futurs adversaires, Leuze, Moustier et Namur."

L’autre moment fort du week-end dans cette série sera le derby opposant Saint-Germain à Taviers. "Nous oublierons les événements de dimanche dernier afin de jouer un derby entre camarades, explique le président taviétois Jean-Louis Gelinne. Pour nous, la saison est déjà une réussite même si nous pouvons toujours espérer participer au tour final."