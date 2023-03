Pour Sandro Bassani, ce derby Arquet - Loyers est juste "génial pour le foot namurois"

"C’est chaud mais on sera prêt la semaine prochaine pour l’ouverture, glisse le citoyen de Champion avant de remettre sa casquette de dirigeant. C’est fou d’avoir deux équipes aussi constantes en tête du championnat à six matches de la fin. L’an passé, Ciney avait fêté son titre lors de la 24e journée avec 63 points. Ici, on en a 60 mais tout se jouera jusqu’au bout. C’est vraiment génial pour le foot namurois. Mais dingue aussi." Sandro Bassani espère que Loyers coiffera les lauriers car il craint un éventuel tour final. "Arquet ou Loyers devra digérer la déception en fin de championnat. Et au tour final, celui qui restera devra se farcir de grosses équipes motivées et déterminées. C’est une loterie et même avec 15 points d’avance sur les concurrents, cela ne veut plus rien dire. Mais nous n’en sommes pas encore là", conclut-il, en ayant une pensée pour son président Guy Fontaine, absent ce week-end.