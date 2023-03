Arbitre : C. Hentschel.

GEDINNE: suspendu: Waldrant; blessé: Corio; absent : Ciepers; retours : Sciot, Hassani, Darche.

ANHÉE: suspendu: A. Dubucq; incertains: Ravet, De Maglie.

Duel au sommet à Gedinne, qui offre l’hospitalité à Anhée. Les deux équipes affichent les mêmes qualités et ont déjà assuré leur qualification pour le tour final, en remportant respectivement la première et la deuxième tranches. Mais installés aux deux premières places, Mauves et Oranges visent plus qu’un final four…

Les Gedinnois, après un début de saison exceptionnel avec neuf victoires de rang, ont perdu leur brevet d’invincibilité sur le terrain anhétois, le 23 octobre. "Une défaite pas vraiment méritée, lance Olivier Cornet. On aurait pu mettre les Mosans à 11 points. On a ensuite pédalé dans la semoule avec des défaites à Petigny et contre Surice… Notre avance de 8 points a fondu comme neige au soleil." Et le 11 décembre, Anhée s’emparait de la première place. "J’ai toutefois senti une réaction et un changement de mentalité après le partage ramené de Pondrôme. Menés 2-0, nous avions réussi à recoller."

Pour ce choc, Gedinne a retrouvé momentanément la première place, profitant du repos forcé d’Anhée dimanche dernier. "Aux points perdus, nos invités sont toujours premiers. La pression sera toutefois sur les Mosans. Anhée dispose d’un bon gardien, d’une solide défense et d’un entrejeu qui distille de bons ballons. On joue à la maison, on visera donc les trois points. Il faudra se battre sur tous les ballons, on ne doit avoir aucun regret. Quel que soit le résultat, le titre ne se jouera pas dimanche. Il nous restera en effet quatre matches dont un affrontement face à Petigny."

Bye le week-end passé, les Anhétois restent sur un large succès signé à Surice, relevant ainsi la tête après la défaite subie face aux Leus. "On avait programmé des amicaux qui ont dû être annulés à cause de la météo, confie Éric Jonckers. C’est le match que tous les joueurs attendent. On sait qu’on sera attendu après la performance signée à l’aller. Même si on voit à l’œuvre les deux meilleures défenses (NDLR: Les Anhétois n'ont concédé que 21 goals en championnat pour 24 côté gedinnois), je ne crois pas que ce sommet se clôturera sur un 0-0. On jouera pour gagner et, si on veut ramener quelque chose, il faudra évoluer au niveau le plus élevé. Il faudra aussi être prêt tactiquement et physiquement. On devrait en tout cas vivre un beau match entre deux équipes qui se respectent."

Et entre gardiens qui se connaissent plutôt bien... Car si le duel est celui des deux meilleures défenses de la série, c'est aussi en partie grâce à leur portier : Augustin Mathieu totalise déjà 10 clean sheets avec Gedinne, soit une de plus que Julien Galand avec Anhée. Les deux hommes se retrouvent à nouveau face à face sur une pelouse, et non plus dans les "petites" cages du football en salle, où, en Nationale 3C de la ligue ABFS, Augustin défend les filets de Gedinne United et Julien ceux du... BS Anhée. Deux gardiens attachés à leur(s) club(s) et à leur village donc !