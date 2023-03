Encore trois finales pour Ohey en D3B

Alors qu’il ne reste plus que 6 rencontres à jouer avant la fin du championnat, les Oheytois ont 11 points d’avance sur leur dauphin (Ciney). Ils doivent donc gagner encore 3 matchs pour être champion. " On joue pour les 3 points , lance Vivian Delhalle, l’entraîneur oheytois. La rencontre de ce dimanche va être difficile. Au match aller, Boninne nous avait mis en difficulté, on avait réussi à l’emporter grâce à une bonne seconde période de notre part. De plus, nous sommes assez déforcés, je vais devoir reprendre des U19. Nous allons quand même tout faire pour maintenir cette avance au niveau du classement. " Du côté de Boninne, Domenico Maseli sait que cette rencontre ne sera pas une partie de plaisirs. " Ohey est une équipe très compliquée à affronter, pourtant on les avait mis en difficulté à l’aller et l’équipe est souvent meilleure contre des adversaires plus hauts que nous au classement. On veut se relancer après la défaite de la semaine passée face à Sinsin, on a toujours le tour final en vue. Cependant Sclayn n’est qu’à 2 points derrière nous, il faudra donc créer la surprise pour conserver cette 5e position. On va se déplacer à Ohey avec la ferme intention de les ennuyer un maximum. "