En pleine confiance, Tamines veut enchaîner

Quatre semaines sans défaite, six buts inscrits pour deux encaissés et deux clean-sheets: Tamines retrouve de la confiance. Grâce à son 8 sur 12, la Jeunesse s’est quelque peu rassurée puisqu’elle compte actuellement quatre unités d’avance sur la zone rouge. "On joue plus en groupe, on se bat les uns pour les autres, constate Francesco Martinelli. La cohésion d’équipe s’est beaucoup améliorée ces dernières semaines et c’est aussi grâce à cela que nous faisons de bons résultats actuellement". Mais un déplacement compliqué à Saint-Symphorien les attend ce samedi. Le second du général était venu remporter la première tranche dans les derniers instants sur le terrain de Tamines (1-2). À présent, Saint-Symphorien ne s’est toujours pas imposé depuis le début de la dernière tranche, restant sur quatre matches nuls. Le jeune ailier se méfie tout de même. "C’est une équipe costaude mais nous sommes en confiance depuis plusieurs semaines, on est plus efficace devant et on est bien en place derrière. On doit se servir de notre match référence contre Schaerbeek pour aller chercher quelque chose. Surtout qu’à présent, chaque point est important", conclut Francesco Martinelli qui s’est distingué la semaine passée par une montée au jeu de qualité avec notamment un assist à la clé.