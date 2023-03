Éghezée - Wépion (P2A): Qui imposera ses idées sur le terrain?

De Bruijn (ligaments) et Gautier (genou) ne joueront plus cette saison. Kessler (cheville) et Van Achter (contracture) sont incertains. Lanoy (travail) et Willaert (vacances) sont absents.

"Un match sur un terrain en herbe est difficile pour nous, précise le T2 Thomas Evrard. De plus, Éghezée a un coach intelligent tactiquement et de bonnes individualités telles que Ripet, Van Achter, Dehez, Perez Avial ou Poskin. Nous nous attendons à un combat tactique, mais également physique, vu les conditions climatiques."

Evrard, Hernalsteen, Guenegand et Massin sont blessés. Piccoli rentre de suspension.