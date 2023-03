Depouhon et André quitteront Belgrade pour Andenne

Et plus loin Andenne veut aussi s’assurer une saison plus tranquille. "Nous ne voulons plus vivre un championnat plein de doutes comme celui-ci et, vu certains départs également, l’idée de construire un groupe avec une ossature de 7 ou 8 joueurs expérimentés et solides auxquels nous grefferons 4 jeunes du cru pour leur permettre d’évoluer nous semble la bonne ", conclut le président andennais. "Pour résumer, ce sont des gars qui cherchent un certain niveau de jeu mais qui aiment aussi se retrouver en dehors des terrains."