Sur une série de huit victoires en championnat, Namur affrontera Malines, seule équipe qui fait mieux puisqu’invaincue cette saison ! Le match aller avait tourné au cauchemar (83-39) pour les Mosanes, qui n’avaient entamé leur préparation qu’un mois plus tôt. "Je ne veux plus y penser, nous avions été catastrophiques là-bas. Staff comme joueuses, nous n’avions eu aucune réaction, lance Marjorie Carpreaux. Elles n’ont gagné que de quinze points la semaine passée contre Braine (NDLR: en finale de Coupe de Belgique), rien n’est donc impossible. Il faudra faire le match parfait et, surtout, ne pas baisser la tête dans les moments difficiles."

Et c’est exactement ce que Lionel Dorange, conscient de la qualité du noyau adverse, attend des Namuroises: "Nous nous devons de laver l’affront subi fin octobre. Prendre 50 points, pour Namur, Ce n’est pas normal. On vient de vivre quelques semaines compliquées, avec de nombreuses blessures, mais on sait qu’on a un mental d’acier. Même si nous jouons contre un effectif taillé pour l’Euroleague, nous ferons notre maximum pour les bousculer, assure l’assistant-coach namurois. Elles sont très polyvalentes et leur cinq de base est incontestablement leur point fort. À nous de faire la différence lors de leurs rotations. Il faudra, pour ça, augmenter notre intensité et tenir bon dans le combat physique, comme contre Braine chez nous".

"Marjo" prête pour les Playoffs.

Aaliyah Wilson étant toujours incertaine, à l’instar d’Émilie Saucin, l’efficacité de "Marjo", contre un adversaire que Namur recroisera peut-être en PO, sera plus que déterminante ce samedi. Leadeuse sur le terrain, l’expérimentée meneuse noircit les feuilles de stat' ces dernières semaines. Ses 9 rebonds et 14 assists contre Waregem, ou encore ses 27 points et 8 rebonds contre Laarne, en témoignent: "C’est vrai que je suis au four et au moulin. Je me sens bien en ce moment et je suis contente de moi, même si je pourrais être encore mieux physiquement, confie-t-elle. J’espère que les blessées seront rapidement de retour à l’entraînement, cela nous permettra de trouver davantage de rythme, en 5 contre 5".