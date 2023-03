Un début de saison de rêve pour Detilleux

La championne de Belgique a dominé les Greek MTB Series by Alter Bike Tours, avec les Salamina Éric Race et les Sparta MTB Race. Comme il s’agissait chaque fois d’épreuves de catégorie 1, et même Hors Catégorie pour deux d’entre elles, Emeline Detilleux a emmagasiné de nombreux points UCI. Ces derniers vont lui être très précieux pour la suite de la saison, pour améliorer son placement sur les lignes de départ. "J’ai fait un fameux bond en avant au niveau du ranking mondial. À la fin de la saison dernière, j’étais aux portes du Top 40. J’étais 43e. Maintenant, j’ai intégré le Top 25 !"

Un signe de sa progression constante bien aperçue, ces dernières saisons. Et de ses hautes ambitions pour la suite de sa carrière. "Je sens que j’ai franchi un sérieux palier cette année, continue Emeline Detilleux. Il n’y a pas de secret: le travail paie. J’ai eu un hiver très sérieux. Je suis souvent partie en stage. J’en ai fait un par mois, depuis novembre. Chaque fois en Espagne. Une bonne semaine dans la région de Gérone, quand je faisais des entraînements ciblés VTT. Mais aussi des périodes plus longues sur la Costa Blanca, à Calp ou Altea (NdlR: région dans laquelle quasiment toutes les équipes professionnelles, de route, de VTT, de cyclo-cross ou même des sélections nationales de piste, établissent leur camp de base hivernal) . Je remarque que cette préparation a eu un super-impact sur ma condition du début de saison. Le retour en Belgique, après cette période en Grèce, a été un peu plus difficile. Il ne faisait pas tout le temps super-chaud en Grèce, car nous étions aussi en montagne. Mais revenir dans la pluie…"

Elle ne va pas rester longtemps au pays. Elle va repartir disputer une manche de la Coupe de France, à Marseille, pour une épreuve Hors Catégorie. Elle se rendra ensuite en Autriche, pour une compétition du même niveau, avant d’intégrer l’équipe nationale belge de route pour une course en Tchéquie, afin de bien préparer la suite de la saison. Dont les manches de la Coupe du Monde.

La saison s’annonce bien remplie, pour la championne de Belgique !