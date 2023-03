Un début de saison de rêve pour Detilleux

La championne de Belgique a remporté ses cinq premières courses de la saison, en Grèce, et intègre le Top 25 du classement mondial ! Sereine pour les J.O. de ParisEn partant en Grèce, Emeline Detilleux avait plusieurs objectifs. Se mettre en confiance pour le début de la saison, prendre des points UCI et réaliser une bonne opération en vue des critères de sélection pour les Jeux Olympiques de 2024, à Paris. " C’est mission accomplie, car la Belgique est remontée à la quinzième place" , détaille la cycliste namuroise. Pour l’instant, notre pays aurait droit à une représentante pour l’épreuve du mountain-bike sur le tracé parisien des JO. Une place que devrait obtenir Emeline Detilleux, la meilleure Belge actuelle. "Je ne veux pas dire que je suis sélectionnée. La sélection officielle tombera certainement en mai ou en juin, l’année prochaine" , poursuit la cycliste de la formation Rockrider Racing Team. Avec ses 1009 points UCI et sa 24 place au classement mondial, elle a de la marge. La deuxième meilleure Belge est Githa Michiels, 70 avec 530 points. "Cette situation me permet d’être plus sereine pour la suite. Je suis très motivée par cette saison 2023, pour montrer de quoi je suis capable, notamment lors des grands rendez-vous, comme les manches de Coupe du Monde ou le Championnat européen ou du Monde. Et je voudrai aborder 2024 en préparant les Jeux Olympiques, pas en me préparant pour obtenir une qualification pour ces J.O. Participer aux Jeux Olympiques, c’est bien évidemment un rêve !" J.Gt.