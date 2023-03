Alors qu’Andenne avait arraché la victoire au terme d’un spectaculaire come-back à l’aller (79-77), les conditions du derby de ce week-end sont tout autres. "On menait de vingt points puis, à sept, nous avions complètement craqué dans les dix dernières minutes. On ne sait toujours pas comment ce match a pu nous glisser entre les doigts, et on va tout faire pour que cela ne se reproduise plus, prévient Hugo De Jaeghere. Même si Andenne ne peut pas compter sur tous ses joueurs, ils sont en forme et ont montré de belles choses ces dernières semaines. Ce sera d’autant plus difficile qu’un derby est un match particulier, qu’il faut aller chercher à l’envie. On veut arriver conquérants et créer un écart le plus rapidement possible, qu’il faudra mieux gérer cette fois." Outre Wutukidi, tout le monde est à 100% à Ciney.

Défaits à Cointe, les "Oursons" veulent relever la tête directement et continuer de surfer sur leur bonne dynamique: "Nous jouons avec plus d’intensité aux entraînements, et nous avons pris conscience que nous pouvions gagner contre n’importe qui, raconte Alexandre Mercier. Contre Ciney, nous devrons imposer notre jeu et ne pas retomber dans nos travers comme la semaine dernière. On n’a pas joué assez dur en défense et on a trop vite baissé les bras, une fois menés." Hormis les blessés habituels en bord de Meuse, Maxime Grégoire est incertain.

Loyers - Waremme (s. 20 h 45)

À la peine lors de leurs deux derniers matchs, les Loyersois devront évoluer à leur meilleur niveau s’ils veulent espérer l’emporter contre la meilleure équipe du championnat (19V-1D). "On a discuté la semaine dernière de ce qui n’allait pas et j’attends une remobilisation de mes joueurs. On a fait un super entraînement ce mardi, avec deux nouvelles recrues pour l’an prochain, et j’espère que nous allons retrouver ce fighting spirit qui forge notre identité défensive, explique Maxence Gilet. On est toujours dans le top 4 mais nous devrons montrer un bien meilleur visage si on veut y rester, surtout que nous avons une fin de calendrier compliquée. Puis, on ne veut vraiment pas que Waremme vienne fêter son titre chez nous, à nous de les bousculer."

Audric Despontin ayant été opéré la semaine passée d’une rupture du tendon d’Achille, encourue contre Andenne, c’est sans lui et Bastien Guillaume que les Loyersois termineront leur saison.