Treize joueurs ont prolongé l’aventure chez les "Crayats": les gardiens Rousseau et Sauvage, ainsi que Nava Fernandes, les trois Fraiture, Broutin, Boudin, Minet, Dubuc, Delporte, Simon Horé et Nathan Sanchez. Antoine Linares, un défenseur central de Villers sur Meuse, renforcera les "Bleus".

Descarpentries quitte Bioul

Après Jadoul, Helson, et les frères Delcourt, partis à Flavion, Alexis Descarpentries a lui aussi décidé de quitter les Sang et Or. Il a signé à Biesme.

Kola pour remplacer Leclercq à Haversin

Les Haversinois ont appris que leur buteur Aurélien Leclercq évoluerait avec la RUS Dinantaise la saison prochaine. Pour pallier ce départ, le club cinacien s’est adjugé les services de Yanis Kola, l’ex-Fernelmontois qui avait suivi Yves Vancraen au Condrusien B en 2021. Les Jaune et Noir saluent aussi le retour de Cyril Lavis, actif à Miécret, et de son coéquipier Hugo Vierdeels.

BALLE PELOTE

Le président de la Fédération se retire

A quelques jours de l’AG de la FJPWB, Sébastien Potiez a décidé de mettre fin à sa fonction de président, ainsi qu’à celle d’administrateur de la FJPWB, pour raisons personnelles.