Connaîtra-t-on le futur champion de la série ce dimanche soir ? Les Namuroises, qui ont l’avantage au nombre de points perdus (-2, contre -5), pourraient grandement s’en approcher en cas de victoire chez leurs plus grandes (et dernières ?) rivales. Les seules à les avoir fait trébucher, cette saison. "L’idéal serait de prendre les trois points. On serait alors plus à l’aise au classement. Deux, ce serait très bien aussi. Une défaite, par contre, relancerait la fin du championnat. Il faudra donc y aller le couteau entre les dents, pour essayer de s’imposer. Et attention, même dans ce cas-là, il ne faudrait pas se considérer comme championnes. Il resterait encore trois matchs, et pas contre de petites équipes", prévient Morgane Colin.

L’avertissement fait écho dans le discours brabançon. "On est toutes très excitées et motivées par ce sommet, qu’on attend avec impatience, confie Camille Evrard, l’une des ex-Namuroises de Limal. Notre victoire 3-0 contre Tchalou, le week-end dernier, nous facilite un peu les choses. Ce n’était pas le cas avant d’aller à Namur. À l’époque, on venait de perdre 3-2 contre ce même adversaire. C’est le genre de duel où il faut tout donner, ne rien lâcher. Mais on peut dire qu’on est sur une pente ascendante, pour le moment. Oui, on visera évidemment la victoire. Notre objectif est de remporter un maximum de matchs. Et, avec des rencontres à suivre à Gembloux, contre Waremme et à Chaumont, on sait qu’il ne faudrait pas se reposer sur nos lauriers."

La première confrontation, en novembre, avait consacré la "remontada" visiteuse (de 2-0 à 2-3). "Il faut en tirer les leçons, déclare la numéro 2 de Bouge. Elles n’étaient pas venues en super-confiance, ni au complet, mais c’est nous qui les avions remises dans le coup. Cette fois, vu leurs dernières prestations, elles seront dans un tout autre état d’esprit. Il faudra donc les canaliser dès le départ, ne pas les laisser développer leur jeu. D’un autre côté, elles auront plus à perdre que nous…"

Sa collègue limaloise ne veut pas d’un "remake" du match aller. "J’espère que ce ne sera pas la même configuration. Car, si on avait su revenir après un mauvais départ, on était aussi passées près du 3-1, en étant menées 14-4 dans le quatrième set. Il faudra élever notre niveau, cette fois. Mais, alors qu’on était déforcées, notamment au centre, on sera au complet ce dimanche."

Isoler ses attaquantes

Les deux passeuses, qui se sont côtoyées quelques années dans les rangs namurois, détiennent-elles la clé de ce choc ? "On a un jeu relativement semblable, et rapide, même si Camille est un peu plus jeune et donc plus dynamique. Mais, chez nous, on a aussi une bonne carte derrière, avec Léa Hubeaux, si ça n’allait pas, fait remarquer Morgane Colin. Je ne pense toutefois pas que ça va se jouer là. C’est la détermination, l’envie qui feront la différence. Et la capacité à ne pas verser dans le stress, au cas où la situation tournerait en notre défaveur. Dans ce championnat, on n’a pas trop eu l’habitude de lâcher des sets (trois, seulement, jusqu’ici). Il ne faudrait pas prendre peur, ni se figer, si cela nous arrivait, mais reprendre les échanges à bras-le-corps."

Pour celle qui porte la vareuse limaloise pour la troisième saison, ce poste ne sera pas le facteur le plus déterminant non plus. "Ce sont quand même les attaquantes qui sont décisives. Nous, notre rôle est d’essayer de les isoler. Ce qui n’avait pas trop bien fonctionné chez nous à l’aller, car elles se retrouvaient souvent face à deux bons blocs. Le plus important, ce sera d’abord de soigner le service et la réception, face à une équipe qui aura l’avantage, en termes de taille. Et qui pourrait peut-être changer quelque chose, tactiquement. Ce sera à nous d’être prêtes à cette éventualité."