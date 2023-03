Moniquet est prêt pour le Tour de Catalogne

Sylvain Moniquet n’était pas totalement satisfait de ses premières courses de la saison, jusqu’à présent. Mais il sent que la forme est meilleure. Il sent qu’il aura de meilleures jambes, dès lundi, sur le Tour de Catalogne. "Je suis allé faire un stage à Nice, pour préparer cette épreuve qui me tient à cœur, explique le coureur de Lotto-Dstny. Quand j’ai vu le temps annoncé en Belgique cette semaine, je n’ai pas hésité ! J’ai pu m’entraîner dans de bonnes conditions, j’ai pu faire de bons exercices et des heures de selle, pour peaufiner la forme en vue de cette course. Qui est un de mes objectifs, de ce début de saison. Je trouve que c’est une belle course, très difficile. Ce sonbt vraiment les jambes qui y parlent !"