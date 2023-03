Pour continuer d’espérer participer aux play-off, les joueuses de Perrine Foerster n’ont d’autre choix que de poursuivre sur la lancée de leurs deux dernières sorties, à Mons et contre Belleflamme. "À l’aller, nous avions créé la surprise contre Fleurus. Depuis, les blessures et les arrêts ont plombé la saison, explique le président namurois, Jacky Matagne. Mercredi, contre Boninne, les six filles présentes ont résisté une mi-temps. Nous serons sept à Fleurus pour le deuxième de nos trois matchs en l’espace de quatre jours. Ceci dit, nous avons bon espoir pour le maintien. Nous sommes positifs sur le Canter et en balance favorable par rapport à Pepinster, que nous devons encore recevoir (+14 à l’aller)."

Profondeville - Loyers (s. 18 h 15)

Nouveau week-end et nouveau derby dans la série où les Sharks et les Loyersoises vont s’affronter pour la première fois de la saison ! Un duel hyper important dans la lutte pour le maintien où chacune des deux équipes voudra réaliser la bonne opération. "Il nous faut une réaction après le revers à Pepinster, rajoute l’entraîneur mosan, Jordan Mouchart. Sur les quatre derbys que nous avons joués, nous en avons remporté qu’un seul. Ces rencontres ne sont pas des duels comme un match classique du championnat et c’est toujours sympa d’en ressortir vainqueur."

D’autant qu’après la mauvaise passe de début 2023, les "Bleues" ont du mal à enchaîner deux succès consécutifs. "Après 7 défaites de rang, moralement, ça ferait du bien d’enchaîner les victoires. Mais pour le moment, ce sont plus les montagnes russes. Mais attention à cette équipe de Loyers. Malgré son noyau restreint actuellement, elle est assez dangereuse."

Prayon - Boninne B (d. 19 h)

Après le succès de mercredi soir à Loyers (37-77), un déplacement piège attend les Boninnoises du côté de Prayon, samedi. Le coach namurois espère que ses filles entreront plus rapidement dans la rencontre que lors du derby où les "Jaunes" ont mis du temps à trouver le rythme.

"Clairement, il faut mettre plus de rythme, souligne le mentor namurois, Germain Fivet. Cela étant, nous avions des circonstances atténuantes, certaines filles sortaient littéralement de l’auditoire en arrivant à Loyers. Maintenant, place à Prayon, un déplacement piège face à une équipe expérimentée dans une petite salle. Il faudra être vigilant."

Absent à Loyers, Lemaire fait son retour.