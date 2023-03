Le fruit d’un beau parcours qui a vu les Namurois sortir les favoris du Spirou Basket au premier tour et qui n’ont maintenant plus d’autre objectif que d’aller jusqu’au bout en ramenant un premier sacre cette saison.

"Comme le dit l’adage, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne, prévient le coach Selim Beca. Plus sérieusement, nous avons toutes nos chances mais dans ce genre de match, il n’y a pas que le jeu qui peut faire la différence, il y a tout ce qui est extérieur comme la pression d’une finale, la salle, les supporters… C’est à moi de mettre mes joueurs dans les meilleures conditions possibles car ce serait une très belle récompense pour ce groupe composé d’une moitié de deuxième année et de première année de l’autre, ce qui nous cause toujours un déficit de physique par rapport à nos adversaires, d’autant que nous n’avons pas non plus de grands dans l’équipe. Nous devons donc nous concentrer sur nos atouts, à savoir l’agressivité tant en défense qu’en attaque. Pour gagner, il nous faudra gérer les à-côtés mais être capables, aussi, de maintenir l’intensité pendant quarante minutes en évitant les passages à vide. Ils pourraient nous coûter cher face à tel adversaire qui n’est pas en final par hasard. Faisons de notre mieux…"

Si Belgrade a rejoint l’échelon national en championnat, son redoutable adversaire aussi. Et le groupe coaché par Louis Mongongo n’y fait pas de la figuration. "C’est tout le travail de formation de Woluwe qui est récompensé par ces résultats, insiste le coach. Face à Belgrade, il faudra se donner à fond durant 40 minutes. Je ne crois pas qu’il y ait un favori ou un outsider, surtout lors d’une finale."

L’équipe de Belgrade: Jules Allard, Thibault Baczai, Merlin Bodart, Jordan Chirishungu, Alexandre Duchene, Nathan Furnémont, Baptiste Ghys, Alexandre Hennaut, Thomas Jaume, Alexandre Jaume, Justin Marmignon, Esteban Monin et Yanis Nicolay.