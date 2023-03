"Nous sommes généralement plus performants à la maison, mais encore faudra-t-il le démontrer ce week-end, contre un adversaire qui stagne dans la même zone du classement que nous, tient à signaler Didier Thémans. Là-bas, nous avions été battus, mais avions vraiment fait un très mauvais match. Depuis, je trouve que nous proposons un bien meilleur basket. Nous avons encore besoin de victoires pour nous mettre vraiment à l’abri, même si je pense que nous n’en sommes pas loin. Nous avons manqué une belle occasion à Boom, la semaine dernière. Depuis deux semaines, nous marquons peu. Il faut refaire des points, car en dessous de septante, il est plus compliqué de gagner, même si ce n’est pas impossible. Si ce n’est Duchêne, qui a toujours ses problèmes aux genoux, l’équipe devrait être au complet. Donc, nous pourrons compter sur toutes nos forces pour tenter d’aller chercher cette victoire. Renouer avec le succès au plus vite, et chez nous, c’est généralement plus facile. Même si nous devons rester prudents, quel que soit l’adversaire. Si nous gaspillons moins en attaque, nous avons tout pour gagner."