Belgrade et Beez au pied du mur

Lourdement défait à Linthout, Belgrade a réalisé une mauvaise affaire dans la course au maintien, et force est de constater que, sans les joueurs D3, ramener des victoires devient plus compliqué. "Leur absence n’est pour autant pas une excuse, affirme le coach, Didier Thémans. L’équipe est capable de performer davantage au lieu de faire un non-match. Dans l’espoir d’être rassurés, il nous faudrait trois victoires. Dès lors, ce déplacement à Belleflamme s’annonce déterminant mais délicat puisque sa salle est difficile. Néanmoins, nous pourrons nous appuyer sur l’apport de Davreux et Hucorne."