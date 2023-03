Basket dames: Libramont accueillera Ciney puis se rendra à Boninne ce week-end

Boninne C – Libramont (d. 13 h)

Alors que la fin de saison approche, les Boninnoises luttent pour sauver leur peau. Autant dire qu’elles accordent une grande importance au match à venir, tout en sachant que Libramont est un concurrent direct. "Sur les sept dernières rencontres, quatre se jouent contre des rivaux, et il nous faudrait au moins trois victoires pour être certain de s’en sortir, confie la coach, Perrine Drygalski. Du coup, malgré la pression, on ne peut pas se permettre de lâcher ce match. Mais je peux compter sur des filles conscientes de leur valeur et de l’objectif à atteindre. Attention toutefois à Libramont, se présentant dans la même situation que nous, qui viendra certainement avec les crocs."

Lefranc nouveau coach

Le successeur de Perrine Drygalski est connu: il s’agit de Jérôme Lefranc, actuel coach de la P2 hommes de Malonne.