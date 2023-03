Après Malonne, Natoye s’attaque à Ciney

"On surfe sur une bonne dynamique, avec un respect des consignes et des adversaires, explique le mentor loyersois, Pierre Baudelet. On veut terminer correctement le travail."

En grande difficulté, Mariembourg reçoit Profondeville, qui pense déjà à sa finale de coupe. "C’est une saison compliquée, regrette le coach mariembourgeois, Michaël Marques. On ne parvient jamais à aligner une équipe complète. Ce qui sera encore le cas ce dimanche. On doit jouer quatre quart-temps et non un seul, et mieux s’organiser en attaque."

"Nous devrons être solidaires, comme le week-end dernier à Mazy/Spy, et travailler en équipe, confie le coach mosan, Kevin Cassart Même si nous serons toujours privés de trois joueurs, nous nous déplacerons à Mariembourg pour tenter de réaliser une grosse performance collective."

On aura droit au derby entre Natoye et Ciney. "Ciney est, pour moi, l’équipe la plus complète de la série, avec des joueurs qui inscrivent régulièrement dix points en R1, signale Bastien Gilain. Notre tâche sera difficile, mais mes joueurs ont déjà prouvé qu’avec de l’envie et un énorme collectif, ils étaient capables de faire tomber des adversaires plus forts sur papier."

"On se rend chez l’équipe en forme du moment, qui vient de battre deux fois Malonne chez lui, explique le mentor cinacien, Pierre-Yves Delveaux. On devra mettre de l’intensité défensive, comme eux le font super-bien, avec un super-travail de Bastien. J’espère récupérer Fl. Baerts et H. De Jaeghere."