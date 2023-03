Anhée: faire mieux qu’à l’aller

Une demi-heure plus tard, les Gedinnois entameront leur duel à Verviers. Ils ont trouvé, dans leur défaite contre Tintigny, quelques motifs de satisfaction. "Notre dernier revers est un peu décevant, car, sur la rencontre, l’adversaire n’était pas plus fort, précise le CQ, Bastien Grislain. J’ai vu un groupe qui s’est battu pour revenir. C’est cette mentalité-là que nous devrons afficher lors de nos six dernières rencontres. Au match aller, nous avions pris une leçon de la part de Verviers (défaite 1-6, NDLR) . Si le déplacement sera compliqué, l’équipe ira pour prendre quelque chose. Il n’y a pas péril en la demeure, mais il faudra bien négocier tous les matchs, avec envie et détermination."

Jérôme Severin est "out" pour un certain temps. Le capitaine Bertrand Darche est de retour. Kevin Fondaire est à l’étranger. Le noyau devrait être le suivant: Niels, Colaux, Darche, J. Fondaire, Grimonprez, Mathieu et Sohy.