Padel: Un titre francophone pour la paire rochefortoise Giaux/Nicolay

Pour rappel, le padel est une discipline mixte et Florian et Élie peuvent en témoigner. "En demi-finale, on a joué contre deux femmes (NDLR: Laura Bernard, d'Ottignies, et Elyne Boeykens, du TC Forest Hills). C’était très costaud ! Elles ont super bien joué et n’ont fait quasi aucune faute." En finale, Giaux et Nicolay se sont imposés (6/4 - 6/4) face à la paire wavrienne (RTC La Raquette) formée par Thibaut Mercier et Antoine Glorieux. Auréolés de ce premier titre AFT, les deux Roch4Men peuvent maintenant se tourner vers les interclubs, qui démarrent ce vendredi face à Odrimont pour les P700 rochefortois.