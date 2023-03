Thibaud Mazuin veut progresser sans faire de la figuration

C’est aussi dans cette dynamique que le Namurois pense à sa saison. "On joue sur la continuité. On a certes changé de voiture (de la 208 Rally4 à la Fabia Rally2 Evo) , mais mis-à-part notre nouvel ingénieur, notre équipe est la même. " Le programme de Thibaud est à la carte, avec huit manches du BRC et deux en ASAF, insuffisant pour jouer un quelconque titre. "C’était impossible professionnellement, mais on ne jouerait pas le titre de toute manière. Notre objectif, à terme, serait de pouvoir rivaliser avec des gars comme Nils Reyvoet, ou Charles Munster, qui franchit les étapes comme nous. Si on sait accrocher quelques tops 5 fin de saison, c’est bien. On ne veut pas faire de la figuration. "