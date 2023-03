Couvin

Le club mariembourgeois est en pleine effervescence avant la venue du leader montois. Et pour cause, les Fagnards doivent préparer dare dare le terrain de Mariembourg. "Sur ordre de police, nous ne pouvons pas accueillir les Montois sur le synthétique de Couvin, explique le manager fagnard, Olivier Mousquet. Nous sommes occupés à remettre en ordre les infrastructures du Roi Soleil pour que tout soit en ordre dimanche à 15 heures. " Et au niveau du noyau, tout le monde sera sélectionnable pour la réception des Dragons. "Delpire et Hallaert sont revenus cette semaine et nous ne comptons plus d’absents", se réjouit l’entraîneur Fabrice Lebrun.

Tamines

Suspendu le week-end dernier, Robin Leemans est de retour pour le déplacement à Saint-Symphorien. Aligné malgré sa blessure à la cheville lors du succès face au Crossing, Ugo Becquevort sera préservé toute la semaine. "On espère qu’il pourra tenir sa place samedi ", précise Tibor Balog qui pourra en principe disposer de tout son groupe. Pour la saison prochaine, le coach taminois n’a encore pris aucune décision. "J’ai quelques touches à gauche à droite et j’attends de discuter avec la direction pour voir quel sera mon avenir au club. Avec le staff (Jonathan Bourdon, Sergio Lavalle), nous avons des ambitions et on espère pouvoir joueur autre chose que le maintien en D3. On doit voir le président pour parler du futur projet. Mais je suis prêt à m’engager sur du long terme, avec des ambitions."

Onhaye

Victime d’une entorse de la cheville samedi sur la pelouse du Tondreau, Grégoire Guiot était aux soins en début de semaine. "Il est incertain pour le match contre Saint-Ghislain", informe Lionel Brouwaeys. Le reste du noyau est sélectionnable. Un noyau qui le coach walhérois veut étoffer pour la saison prochaine. "On verra dans quelle division nous serons mais on vise trois ou quatre renforts, ajoute Lio. Rien ne presse, la priorité, c’était de faire resigner nos joueurs."

Aische

Avec la reconduction de Clément Choisez "un joueur important et très apprécié du groupe ", Jérôme Patris espère que d’autres aischois indécis suivront. "Mais on ne met plus de pression sur les joueurs et on ne court pas après eux, explique le coach aischois. On arrive doucement vers la fin mars, ils savent qu’on doit avancer et qu’on prend des contacts." Pour accueillir Braine samedi, hormis les blessés de longue date, tout le monde est sélectionnable. Un doute plane juste autour de Delooz, malade cette semaine.

Série B

Ciney

Toujours ennuyé par un problème au pied, Marouan Boujabout ne s’est pas entraîné mardi. Il est incertain pour le déplacement à Mormont. Villano, blessé, ne jouera pas, tout comme Bruckner, suspendu. "Le reste du noyau est disponible, souligne Manu Rousselle qui attend quelques réponses jeudi soir. Le président doit voir plusieurs joueurs comme Despas, Claude ou Bruckner. On doit aussi avancer sur un ou deux transferts. Ça suit son cours."

Rochefort

De plus en plus proche du sacre (deux victoires, face à Marloie et Richelle et ce sera dans la poche), Rochefort ne veut pas encore se projeter. Focus, en priorité, sur le derby face au voisin marlovanais. Un duel que Jeff Rentmeister abordera avec un noyau assez étoffé. Si Marrazza et Uhia sont toujours blessés et que Bernard n’est pas encore prêt, par contre, Monmart se réentraîne normalement. Dans le camp d’en face, Frédéric Jacquemart a annulé la séance de mardi en raison des conditions météorologiques. Il disposera d’un groupe au grand complet avec les retours de Micha, Martinet, Collard et François.